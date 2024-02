Blitz contro le bande giovanili, altri due ragazzi denunciati dalla polizia

A seguito dei controlli nell’ambito dell’operazione contro le bande giovanili in città, sono stati denunciati altri due giovani.

Il primo è un diciottenne straniero, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: quando gli agenti sono entrati per effettuare controlli in una comunità per minori, il giovane è stato trovato possesso di quasi 20 grammi di hashish ed è scappato. Identificato grazie ad una rapida attività investigativa, è stato denunciato.

Sempre nella stessa comunità, un 18enne è stato trovato nascosto in un armadio, nonostante non avesse alcun titolo per viverci, è stato denunciato per occupazione abusiva.