Adesso l’asfalto è come l’oro per colpa dei rincari: fino a 100mila euro a chilometro

In massima parte è costituito da pietrisco, ghiaia e sabbia dal 50 al 90 per cento, mentre il resto è formato da bitume, in una proporzione che va dal 7 al 15 per cento. Eppure, per il valore diventato surreale, sembra che sulle strade sia stato steso un tappeto di diamanti. Parliamo dell’asfalto. Un chilometro: fino a 100mila euro. A segnarlo è stato a “Nel Mirino”, nella puntata di venerdì 9 febbraio su Telelibertà, il presidente dell’Unione alte valli Trebbia e Luretta Roberto Pasquali.

“Pensi, nel 1999 ricordo che facevamo gli asfalti di Bobbio con 50 milioni di lire”, spiega raggiunto ieri al telefono, riferendosi a quei soldi che oggi sarebbero 25mila euro. “Il problema c’è. Lo abbiamo detto tutti a gran voce all’ultimo recente incontro con l’Uncem e gli assessori regionali Paolo Calvano e Igor Taruffi“.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ