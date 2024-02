Nuovo defibrillatore a Villanova: il dono della famiglia Bulla in via Roma

Villanova ha un defibrillatore in più “con l’augurio che a nessuno mai possa servire“. Grazie alla famiglia Bulla, i cittadini del comune verdiano possono contare su un nuovo strumento salvavita facilmente accessibile, in caso di bisogno.

La teca con il defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) è stata installata in via Roma, davanti all’abitazione della famiglia Bulla, così da essere sotto diretto controllo delle telecamere di videosorveglianza. L’impegno è ora quello che ci sia qualcuno portano a promuovere un corso di formazione, affidandosi agli istruttori dell’associazione Progetto Vita, rivolto a tutta la popolazione laica così da mettere nelle condizioni chiunque di sapere come comportarsi correttamente nel caso dovesse offrire primo soccorso ad una vittima colpita da arresto cardiaco.