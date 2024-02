Alta Val Tidone, nuovi defibrillatori a Sala Mandelli e Vallerenzo: ora sono 23

Ad Alta Val Tidone sale a 23 il numero di defibrillatori disseminati su tutto il territorio comunale. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati installati a Sala Mandelli e Vallerenzo.

“Alta Val Tidone – dice il sindaco Franco Albertini – è oggi uno dei territori in proporzione più cardioprotetti della nostra provincia e questa è un’ottima notizia sia per i residenti sia per i tanti turisti e visitatori che lo frequentano. Come sappiamo, in caso di emergenza da arresto cardiaco, la tempestività è fattore determinante ed è per questo che proseguiremo nella diffusione sempre più capillare di questi fondamentali strumenti e nella formazione al loro utilizzo per il primo soccorso”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’