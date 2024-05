Alta Val Tidone in lutto, è morto Gino Albertini: vigile amato da tutti

“Con Ginetto se ne va una parte di cuore di tutti noi e una parte straordinaria della nostra comunità”. Giornata di lutto nel comune di Alta Val Tidone per la scomparsa di Gino Albertini, comandante dei vigili urbani dell’Alta Val Tidone e fratello del sindaco Franco Albertini.

“Persona straordinaria, attenta, giovanile, amico sincero e allegro, sempre pronto e disponibile verso gli altri” così viene descritto in una nota pubblicata sul sito del Comune. Lo chiamavano tutti “Ginetto” tra le colline di Pecorara dov’era considerato un vero e proprio punto di riferimento per i residenti.

Gino Albertini ha prestato servizio per oltre 33 anni nel territorio piacentino. Classe 1950, di Pecorara, Ginetto è morto nella mattinata di oggi, lunedì 27 maggio, all’età di 74 anni. Negli anni di servizio in Alta Val Tidone, Ginetto Albertini è stato anche il tramite per visite illustri, come il ministro Giulio Tremonti o il viceprocuratore nazionale antimafia Pier Luigi Maria Dell’Osso.