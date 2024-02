Bambini chiudono la mamma sul balcone: arrivano i vigili del fuoco

I figli chiudono la mamma sul balcone e lei è costretta a chiamare i vigili del fuoco. E’ successo questa mattina, 21 febbraio, a Piacenza nei pressi di viale Dante.

I bambini stavano giocando in casa quando hanno chiuso la madre sul terrazzo al secondo piano. Sono stati attimi di grande apprensione per la donna che è riuscita a chiamare il 115. Sul posto sono arrivati i pompieri che, con l’autoscala e un altro mezzo di soccorso, hanno raggiunto la donna e hanno aperto la porta finestra per consentirle di rientrare nell’abitazione.