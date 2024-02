Piacenza, fuga di monossido in casa: intervento dei vigili del fuoco, donna intossicata

Ha iniziato a lamentare bruciori alla gola senza capire il motivo. Ipotizzando potesse trattarsi di una fuga di monossido, la donna – residente in un’abitazione in via Nicolodi, a Piacenza – ha allertato i vigili del fuoco.

Sono stati proprio i pompieri, intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio, con due mezzi e l’unità Nbcr (nucleare, chimico, batteriologico, radiologico) a confermare l’ipotesi della proprietaria.

Soccorsa dai sanitari del 118, la donna ha subito una lieve intossicazione.