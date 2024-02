Viaggio della Memoria sulle orme degli internati piacentini per cento studenti

A Piacenza gli internati militari furono circa 5800. Sulle loro orme si muove il Viaggio della Memoria che dal 26 febbraio al primo marzo porterà un centinaio di studenti e professori delle scuole superiori di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola a Berlino, al campo di Ravensbruck e a Treuenbrietzen, dove il 23 aprile 1945 127 internati militari italiani furono uccisi dalla Wehrmacht.

Nell’aula magna dell’Isii Marconi, si è svolto l’ultimo incontro di preparazione al Viaggio: a tenerlo è stato il referente della didattica dell’Isrec (Istituto di storia contemporanea) di Piacenza Nicola Montenz.

“Ogni Viaggio della Memoria che l’Isrec organizza ha un tema – spiega – e quello di quest’anno riguarda gli internamenti, in particolare gli imi, ossia gli internati militari italiani. Categoria, questa, creata ad hoc da Hitler per evitare i controlli della Croce Rossa e aggirare le limitazioni della Convenzione di Ginevra che garantiscono i prigionieri di guerra. Di fatto anche i soldati italiani allo sbando dopo l’8 settembre e la fuga del re che vengono catturati sono prigionieri di guerra: ma per loro c’è un cambiamento di status che li porta a essere internati militari”.