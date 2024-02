Piacenza, rissa tra minori non accompagnati: otto rischiano la denuncia

Rissa nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio a Piacenza tra via Colombo e via Manzoni. Una decina i giovanissimi coinvolti nel pestaggio, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono accorsi polizia e carabinieri che hanno identificato i ragazzi, si tratta di minori stranieri non accompagnati, quasi tutti nordafricani e pakistani. Dieci sono stati fermati, otto rischiano la denuncia per rissa.