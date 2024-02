Maltempo, tornano le piogge e l’allerta meteo: torrenti e fiumi osservati speciali

Dopo la pausa di queste ore, da domani – venerdì 1° marzo – il maltempo tornerà a colpire la provincia di Piacenza. A partire dalla mezzanotte scatteranno infatti due nuove allerte meteo di colore arancione per criticità idrogeologica in tutte le zone collinari e montuose della nostra provincia e per criticità idraulica nella zona della bassa collina e della pianura piacentina.

Secondo gli esperti sono previste condizioni di tempo perturbato, con possibilità di precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili su zona appenninica e pianura occidentale. Le precipitazioni previste potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini del settore centro-occidentale della regione, già interessati da fenomeni di piena, prolungando l’occupazione delle aree golenali e l’interessamento degli argini nei tratti vallivi. Saranno possibili diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali. La criticità idraulica sulla pianura ferrarese è legata al reticolo secondario.

Ad inizio settimana, in particolare nella giornata di martedì, il Coordinamento della Protezione Civile di Piacenza aveva dichiarato lo stato di preallarme per l’intera struttura provinciale a seguito del superamento soglia 2 del Torrente Arda e l’aumento idrometrico degli altri corsi d’acqua.