Maltempo, neve in montagna e acqua in pianura: allerta meteo fino a domani

Continua la perturbazione di origine nord atlantica che sta interessando l’intera Italia settentrionale. Precipitazioni in corso in tutta la provincia di Piacenza. In aumento la portata dei fiumi. Rischio di ruscellamenti e frane soprattutto nella fascia collinare.

Allerta meteo – Per l’intera giornata di oggi, martedì 27 febbraio, sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che – come afferma la Protezione civile regionale – sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumulate elevate nel corso dell’intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1.500/1.700 metri. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2 su tutti i corsi d’acqua del settore centro-occidentale. Per questo è attiva fino alla mezzanotte di mercoledì 28 febbraio un’allerta meteo di colore giallo per la pianura e di colore arancione per montagna e alta collina dove le nevicate andate avanti per tutta la notte stanno lasciando il testimone alla pioggia.

FERRIERE IMBIANCATA DOPO LA NEVE CADUTA NELLA NOTTE

Pioggia e neve per tutta la settimana – Secondo le previsioni di Meteovalnure la perturbazione proseguirà per tutta la settimana. Tempo instabile a tratti piovoso fino a venerdì. Dopo una leggera pausa anche nel fine settimana potrebbero manifestarsi precipitazione di carattere intenso.