Intelligenza artificiale a servizio delle imprese, convegno a Confapi Industria

Che ruolo gioca l’intelligenza artificiale nella competitività delle imprese? Per scoprirlo occorrerà seguire il prossimo convegno organizzato nella sede di Confapi Industria Piacenza. L’appuntamento è per martedì 12 marzo nella sala convegni (ma sarà possibile collegarsi anche in streaming): a promuoverlo è la categoria Unimatica (informatica e telecomunicazioni) di Confapi Industria Piacenza.

“L’intelligenza artificiale al servizio della competitività delle imprese” è il titolo della tavola rotonda che vedrà confrontarsi docenti universitari e rappresentanti di impresa; a moderare la giornalista Elisabetta Paraboschi.

“L’idea è dall’esigenza manifestata da Unionservizi e Unionmeccanica di organizzare un convegno dedicato all’intelligenza artificiale applicata in tutti i settori, dall’agricoltura all’industria e ai servizi – spiegano il presidente di Unimatica Raffaele Boledi e il vicepresidente Nicola Bisi – per questo sono stati individuati dei relatori importanti ma con l’obiettivo di confrontarsi con il tema in maniera semplice e attraverso la disamina di casi concreti al fine di illustrare nel miglior modo possibile l’intelligenza artificiale. Siamo infatti convinti che essa rappresenti una sicura opportunità per il sistema produttivo: ma è una tecnologia che necessita di essere analizzata. Siamo consapevoli che, come ogni innovazione tecnologica, anche l’intelligenza artificiale, tra le più rivoluzionarie e profonde, si insedierà rapidamente nelle nostre imprese, così come nella società”.

Il programma – Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali dei vertici dell’associazione e della categoria, un intervento su “Prime applicazioni di intelligenza artificiale in viticoltura” a cura di Stefano Poni, professore ordinario di viticoltura della facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza. A seguire la disamina di “Due casi concreti di soluzioni innovative di A.I. per il supporto strategico alle aziende” fatta da Alessandro Lavelli, Senior Machine Learning Engineer ML CUBE. Il tema “Microsoft Copilot: il tuo compagno per fare una grande impresa” sarà trattato invece da Giacomo Frizzarin, Small Medium and Corporate market leader, mentre “Siemens Italy A.I. journey – Siemens Italia, un viaggio verso l’intelligenza artificiale” è il titolo dell’ultimo intervento che sarà tenuto da Giorgio Moia, Siemens Italy IT Country head.