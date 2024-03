Alla Coop dell’Infrangibile la domenica c’è la messa evangelica con cori gospel

​

Ogni domenica, verso le undici e mezza del mattino, in via Alessandria risuonano preghiere e cori gospel. È la messa della chiesa evangelica “Love Chapel International” e non ci sarebbe nulla di strano se non il fatto che si celebra al civico 16, ossia nei locali in cui dal lontano 1946 la Cooperativa dell’Infrangibile è operativa. Bicchieri di bianco al bancone, alle pareti le immagini dei partigiani piacentini e delle battaglie femministe e operaie: i tempi cambiano e così ogni domenica mattina la coop rossa per eccellenza ospita la messa dei nigeriani.

In tutto sono una quarantina i fedeli, ragazze e ragazzi nigeriani che da un po’ di tempo hanno costituito anche a Piacenza una comunità della “Love Chapel International”: “Ci troviamo ogni domenica per la funzione – spiega Benedicta Omorogbe – la nostra è una messa fatta di canti gospel e danze, oltre alla predica”. Mentre lo spiega Benedicta indica il pastore: si chiama Harry Osas, è l’unico a indossare una lunga tunica bianca e suona una tastiera. Dietro di lui ci sono il bassista e il batterista, davanti invece un gruppo di coriste intona una lunga fila di “Alleluja” – là dove in altre giornate si intona “Bella ciao” e “Fischia il vento” – e batte il tempo insieme alla platea.

“È capitato anche che ci fossero feste per battesimi e matrimoni – spiegano il presidente Giulio Armanetti e la consigliera Michela De Nittis – ma una messa mai. È la prima volta”.

“Diciamo che quando si è saputo, alcuni sono rimasti perplessi proprio perché le celebrazioni religiose non fanno certo parte della tradizione di questo locale – ammettono – ma per noi è un segno positivo di apertura alle diverse comunità del territorio”.

Dello stesso parere sono anche i giovani della “Love Chapel International”: “Per noi è un posto come un altro – spiega Benedicta – fra l’altro stiamo cercando una sede perché, oltre alla messa domenicale, durante la settimana il coro si ritrova per preparare i canti e il venerdì invece ci incontriamo a studiare insieme la Bibbia”.

L’incontro domenicale, fra cori e predicazione, è particolarmente atteso dalla comunità: “È un modo – spiegano – per sentirci ancora più uniti in una gioia condivisa espressa dai canti, dalla musica”. Che poi, a ben vedere, è lo spirito di ogni cooperativa.