Nuovo parco giochi comunale a Monticelli: inaugurazione entro fine aprile

Entro fine aprile sarà inaugurato il nuovo parco giochi comunale in Piazza della Resistenza a Monticelli. Sono in corso i lavori per la realizzazione dell’area attrezzata per bambini nello spazio che per circa un anno e mezzo ha accolto, in moduli abitatiti prefabbricati, alcune classi della primaria. Le strutture sono poi state rimosse nel novembre 2022 e da allora il rettangolo in cemento è rimasto inutilizzato.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gimmi Distante, ha così scelto di riconvertire lo spazio e renderlo disponibile alla comunità, trasferendovi il principale parco giochi comunale, essendo un’area recintata, lontana dalla trafficata strada statale e pertanto considerata più sicura e meno a diretto contatto con lo smog.

I nuovi giochi (di cui uno dal valore di 10mila euro donato da privato) sono già stati installati, manca da posare la pavimentazione antitrauma. Il costo complessivo dell’intervento è di 42.500 euro (sottoposto a ribasso d’asta) a cui si devono aggiungere poco più di 17mila euro la pavimentazione.