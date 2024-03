Assistenti alla poltrona, a Piacenza resta un lavoro da donna: 16 diplomate al corso

È una professione per (sole) donne. Un tempo si chiamavano assistenti alla poltrona, oggi sono assistenti di studio odontoiatrico. Cambia il nome, ma resta il fatto che, oggi come allora, la professione sembra essere interdetta agli uomini. Non certo per legge, ma per prassi. Anche l’ultimo corso, iniziato nel maggio dello scorso anno e conclusosi qualche giorno fa, ha visto “diplomate” 16 persone. Ça va sans dire, si tratta di donne.

Per avere il titolo di “aso” (ossia assistente di studio odontoiatrico) hanno dovuto seguire 300 ore di teoria e 400 di stage in uno studio odontoiatrico. “È l’unico percorso, questo, che garantisce la possibilità di svolgere l’attività di assistenza alla poltrona – spiega il segretario provinciale di Andi Nicola Barbieri – prevede una formazione a tutto campo che tocca gli aspetti della segreteria, della gestione del magazzino e delle componenti mediche di assistenza alla persona in particolare nell’ambito dell’odontoiatria”. “Il prossimo corso parte ad aprile-maggio – conclude Barbieri – chi fosse interessato può contattare Irecoop, che è l’ente accreditato per la formazione”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ