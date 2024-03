“Mondo Aperto”, la comunicazione non violenta motore di inclusione

Comunicazione non-violenta: l’associazione “Mondo Aperto” organizza un percorso per insegnanti, mediatori culturali, educatori, volontari e referenti per l’accoglienza e l’inclusione. L’appuntamento è sabato, per l’intera giornata dalle 9 alle 17 all’istituto Missionari Scalabriniani di via Torta. “Nutrire le relazioni: dalle differenze alle opportunità” è il titolo del seminario, che sarà tenuto da una formatrice certificata di comunicazione non-violenta, Luana De Falco, e a cui seguiranno alcuni incontri online quindicinali.

L’obiettivo del percorso non è solo una formazione di alcuni soggetti che più si misurano con l’inclusione: da settembre infatti verrà aperto anche uno sportello settimanale di ascolto, al servizio di operatori scolastici e di Mondo Aperto e di quanti si sono coinvolti nella formazione. Ma l’idea è anche quella di costituire, dall’autunno, nella Casa delle Parole di Mondo Aperto in via Tibini, uno o più gruppi di adulti che, con il supporto di una mediatrice, provino a incontrarsi e parlarsi in un comune linguaggio nonviolento. Infine verranno attivati anche dei laboratori di comunicazione non violenta per ragazzi e ragazze, immigrati e non.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ