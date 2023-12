Cinquecento matite con le chiese piacentine, solidarietà per “Mondo Aperto”

Cinquecento matite con i disegni delle facciate delle chiese piacentine sono state prodotte dagli studenti della scuola Tramello, gli incassi per la vendita di queste matite saranno devoluti all’associazione “Una matita per Enrica” al fine di sostenere l’associazione “Mondo Aperto” impegnata da anni nella nostra città sul fronte dell’apprendimento dei bambini con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento. La realizzazione di questo progetto è stata presentata nei giorni scorsi nell’aula magna “Modonesi”, presso l’istituto industriale “Marconi di via IV Novembre. Il progetto denominato: “Chiese di Piacenza” è stato patrocinato dalla Banca di Piacenza che ha donato a Mondo Aperto un centinaio di magliette destinate alla raccolta fondi per i ragazzi con disabilità.

Alla manifestazione hanno partecipato gli studenti delle classi quinte dell’istituto Tramello. Hanno preso la parola la dottoressa Lavinia Curtoni della Banca di Piacenza, la professoressa Rita Parenti per Mondo Aperto, il geometra Roberto Barbieri per l’associazione “Una matita per Enrica” e la professoressa Cinzia Pindi per il Tramello.

Il progetto che è stato avviato nel settembre del 2022, ha avuto come obbiettivo quello di valorizzare il patrimonio artistico piacentino e nello stesso tempo realizzare un manufatto che consentisse di sostenere le associazioni impegnate in aiuto dei bambini con disabilità.

Le fasi principali del lavoro svolto dagli studenti del Tramello, sono state il rilievo delle facciate delle chiese di San Sisto, Santa Maria di Campagna, il Duomo e la chiesa di San Francesco. Le facciate di queste chiese sono poi state utilizzate per la produzione delle matite.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’