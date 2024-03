La centrale termoelettrica di Castel San Giovanni è ferma: lavoratori in sciopero

I lavoratori della centrale Enel Amaldi di Castel San Giovanni sono in sciopero. Dalla scorsa notte la centrale termoelettrica è ferma, i quattro gruppi non producono energia. Circa il 70 per cento dei dipendenti dell’impianto castellano ha incrociato le braccia, secondo le stime delle organizzazioni sindacali che hanno chiamato i lavoratori a raccolta. “Enel deve dare corso al piano di assunzioni che aveva promesso e deve smettere di esternalizzare servizi” dicono i lavoratori riuniti in presidio di fronte ai cancelli della centrale. Il fermo proseguirà fino alla mezzanotte di oggi. “Non escludiamo altri fermi nel giro delle prossime settimane” dicono i lavoratori.