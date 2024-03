Nelle mense delle scuole il pranzo con la pasta dei territori confiscati alla mafia

Pranzo con insegnanti e alunni della primaria di Mucinasso, oggi (21 marzo), per l’assessore alle politiche educative Mario Dadati, in occasione della giornata in cui in tutte le mense scolastiche cittadine è stato servito il menù con pasta di semola biologica di Libera Terra (in versione pasticciata al ragù), seguita da crescenza e insalata.

Presenti, nell’occasione, anche la dirigente scolastica Giovanna Solari, la dietista Monica Maj, le funzionarie comunali Emanuela Gennari e Milena Montani, la responsabile locale di Cir Laura Dallagiovanna e la referente di Libera Piacenza Antonella Liotti, nella ricorrenza del 21 marzo che segna la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

“Una ricorrenza molto importante – sottolinea l’assessore Dadati – che è fondamentale promuovere e valorizzare in primo luogo coinvolgendo bambini e ragazzi. Servire periodicamente, nelle scuole, la pasta di Libera Terra, significa veicolare attraverso un elemento universale e diretto come il cibo, in cui anche i più piccoli possono riconoscere e identificare un valore, il senso della legalità come rispetto del lavoro necessario per produrlo, dell’ambiente in cui si coltivano le materie prime, della concorrenza leale sul mercato, della trasparenza e tracciabilità dei profitti. Il contrasto alla criminalità organizzata e alla cultura di cui è espressione parte dalla quotidianità, dalla consapevolezza e dall’etica che tutti noi, adulti e bambini, acquisiamo in ogni ambito della nostra vita”.