Dai giardini Margherita alla scuola Alberoni: il cedro del Libano diventa opera d’arte

Il cedro del Libano che sorgeva ai giardini Margherita è tornato. Alla scuola Alberoni una poderosa sezione del tronco è esposta in una installazione firmata dall’artista Romano Bertuzzi e dal fabbro Ernesto Sanguanini.

È questa la sorpresa inaugurata nella scuola, alla presenza di alunni e maestri, ma anche delle diverse realtà che hanno reso possibile il progetto: il Comune, Confindustria, ma soprattutto Associazione Quartiere Roma da cui era partita l’idea di celebrare il cedro del Libano.

“Quando le persone dell’Associazione Quartiere Roma mi hanno chiesto di collaborare a questo progetto, che nasce per lasciare una testimonianza del cedro, ho accettato subito – spiega Bertuzzi – intanto perché ho vissuto vicino all’Alberoni e poi perché mi piaceva l’idea di partire dall’albero: io ho trascorso l’infanzia vicino agli alberi, alle cortecce, ai muschi, per me è stato un gioco e quindi un piacere”.

Sanguanini, trattenendo a stento la commozione, ha sottolineato che “il mio contributo è stato quello di mettere in pratica la mia dimestichezza con il ferro, l’idea però è stata di Romano”.

Presenti anche l’assessore alla scuola del Comune di Piacenza Mario Dadati, il presidente dell’Associazione Quartiere Roma Antonio Resmini e il direttore di Confindustria Piacenza Davide Groppi che sono intervenuti dopo l’inaugurazione dell’opera.