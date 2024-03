Pedibus Jazz, tra musica e poesia: gli alunni di San Lazzaro a piedi verso scuola

Pedibus a ritmo di jazz per gli alunni della primaria San Lazzaro che stamattina sono stati accompagnati nella loro camminata quotidiana verso scuola dalle note di Gianni Satta alla tromba, Andrea Zermani al sax soprano, Walter Pandini al sax tenore, Alberto Venturini al sax baritono e Luca Mezzadri alle percussioni, grazie alla collaborazione tra Ceas Infoambiente e il Piacenza Jazz Club.

Presenti nell’occasione gli assessori Mario Dadati e Adriana Fantini, accanto alla dirigente del 2° Circolo didattico Giovanna Solari che ha condiviso, con gli amministratori comunali, il ringraziamento speciale ai volontari dell’associazione “Genitori per Piacenza”, che ogni giorno garantiscono il percorso casa-scuola ecosostenibile, così come agli strumentisti coinvolti – come sempre avviene in occasione del Piacenza Jazz Fest – in questo evento speciale, affiancati dal vice presidente del Piacenza Jazz Club Angelo Bardini per un momento di festa, culminato nel trenino finale che ha visto i bambini liberare energie ed emozioni al suono della musica.

Non è mancato uno spazio dedicato a uno degli accompagnatori storici, Gianfranco Lamoure, cui l’assessore Dadati ha fatto dono del libro “Piacenza in bicicletta” per sottolineare il valore della poesia in dialetto piacentino (tradotta per i più piccoli dalla dirigente Solari) che lui stesso ha voluto dedicare al Pedibus.