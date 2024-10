Oasi verde in piazza Casali: nel progetto 46 alberi, orto, parcheggi e passeggiata

Mentre la sorte degli alberi di Piazza Cittadella resta ancora in sospeso, spuntano concrete prospettive verdi per la zona. È stato presentato anche in commissione consiliare il progetto di riqualificazione per Piazza Casali. Prevede, tra le altre cose, 46 tigli che tra una decina d’anni saranno alti e vigorosi. Previsti anche posti parcheggio e una passeggiata che unisce Palazzo Farnese e San Sisto. Intanto però in Piazza Cittadella attività e residenti temono di restare prigionieri del cantiere.

Il progetto di riqualificazione

l restyling di Piazza Casali arriva in commissione consiliare e alla vista sembra bello: 46 tigli che tra una decina d’anni saranno alti e vigorosi quanto quelli mostrati nel rendering, 4.945 metri quadrati di area pedonale, via il vecchio mercato coperto, l’ex Carmine finalmente visibile nel suo splendore. E ancora: 4.080 metri di area impermeabilizzata e 3.320 di permeabile, un’area carrabile di 2.455 metri quadrati. Parcheggi? Sì sotto gli alberi, 25 certi ma forse si arriva a 70, messi fra parentesi nelle slide. E poi un orto, graminacee decorative che oggi vanno per la maggiore e soprattutto la passeggiata che unisce Palazzo Farnese a San Sisto, ma anche i frangisole sotto i quali potranno tenersi mercatini o eventi pubblici. Asfalti chiari, là dove ce ne sono, e un abbondante uso di pietra di Luserna, molto amata a Piacenza.

Cronoprogramma

Il cantiere è previsto da gennaio 2027, costo: 1 milione e 900 mila euro (22 mila euro per la progettazione di Atreas Progetti).

Questo disegno, comprensivo di alcuni suggerimenti fatti dalla Soprintendenza che ha dato solo il benestare, non ha un iter chiuso, non è un progetto approvato: “lo presentiamo oggi anche per raccogliere idee” spiega l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini che intende esporlo alla Consulta ambiente e spiega di come ci si sia lavorato un anno, rispondendo nelle soluzioni adottate alle richieste nate già da percorsi partecipati: molto verde per evitare isole di calore, spazi sociali e di libera fruizione.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ