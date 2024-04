Torrione Borghetto apre le porte, il Comune ipotizza: “Qui un polo culturale”

Un polo ricreativo e culturale: un esempio di ipotetica rigenerazione urbana di Bastione e Torrione Borghetto, bene demaniale costruito dagli austriaci nella prima metà dell’800 situato tra via Borghetto e via Tramello a Piacenza in cui – nella mattinata di giovedì 11 aprile – una delegazione di amministratori locali e cittadini ha effettuato un sopralluogo per immaginarne la valorizzazione nel solco del Pug, il nuovo piano urbanistico generale in fase di allestimento.

L’IDEA di riqualificazione di torrione borghetto

“Questo è un luogo che si presta alla cultura e alle azioni ricreative” ha spiegato l’assessora Adriana Fantini. “Per la sua collocazione e per la sua geometria è adatta alla musica, ma non solo. Un luogo, rimasto chiuso per tanti anni, per il quale è sempre mancata una progettualità che desse una sostenibilità economica alla sua rifunzionalizzazione. Per questo, sarà importante catturare l’attenzione delle associazioni, trovando proprio questa sostenibilità economica in un’idea di partenariato pubblico-privato. Primo tassello affinché ciò possa tradursi in azione concrete è stato appunto quello legato alla possibilità di visitare lo spazio grazie all’iniziativa “Accendiamo il Pug”.

il percorso del pug

Quella di Torrione Borghetto è stata (dopo il sopralluogo all’ex Laboratorio Pontieri e alle scuderie di Maria Luigia e quello a Torrione Fodesta) la terza tappa del percorso “Accendiamo il Pug“, occasione che l’amministrazione comunale di Piacenza offre ai cittadini per visitare i luoghi in disuso che andrebbero rigenerati. Un incontro fissato grazie alla collaborazione con l’Agenzia del Demanio.