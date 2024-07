Verso la città del futuro: al via a Castel San Giovanni gli incontri per il Pug

A Castel San Giovanni si inizia a immaginare la città del futuro. A settembre partono gli incontri in con tutte le categorie sociali e i portatori di interesse in vista della redazione del nuovo piano urbanistico generale (Pug). Nel frattempo chiunque può visionare il documento preliminare sul sito del comune e partecipare a un questionario anonimo le cui risposte serviranno per orientare gli estensori del Pug durante la redazione vera e propria del documento. Punterà a “individuare nuovi parcheggi, valorizzare e tracciare percorsi ciclabili, favorire la mobilità dolce”, così promettono la sindaca Valentina Stragliati e l’assessore all’urbanistica Giovanni Cattanei.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’