“Accendiamo il Pug”: al via le visite negli spazi destinati alla rigenerazione urbana

“Accendiamo il PUG”. Con un titolo un po’ da gioco televisivo l’amministrazione comunale ha avviato un ciclo di sopralluoghi negli spazi destinati, nelle intenzioni di palazzo Mercanti, a scrivere la rigenerazione urbana di Piacenza.

Il percorso verso la stesura del Piano urbanistico generale entra quindi in una nuova fase, grazie alla collaborazione tra Comune e Provincia di Piacenza, Forze Armate, Demanio, Cassa Depositi e Prestiti.

Nel pomeriggio di giovedì 21 marzo sono stati aperti i cancelli delle ex Scuderie di Maria Luigia e del padiglione Palmanova, nell’ex Laboratorio Pontieri, per il sopralluogo dei rappresentanti di istituzioni e realtà associative del territorio, che nei mesi scorsi hanno presentato idee progettuali, accompagnati dell’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini.

L’obiettivo della giunta è quello di trasformare i numerosi spazi demaniali e militari, una volta (eventualmente) acquisiti, per farli diventare fulcro di grandi progetti di rigenerazione urbana e restituzione, alla collettività, di aree in disuso. Come ad esempio la realizzazione di un “arcipelago museale e di cultura – spiega Fantini – nel comparto nord della città compreso tra la ex-chiesa del Carmine e palazzo Farnese”.