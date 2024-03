Anche una ricetta stellata e sostenibile per celebrare la Giornata dell’acqua

Un collegamento in diretta con la diga del Molato: gli studenti delle scuole superiori hanno potuto assistere da remoto a uno dei momenti più suggestivi del collaudo dell’invaso arrivato ormai allo sfioro. L’appuntamento è stato organizzato dal Consorzio di Bonifica con Anbi e Università Cattolica nella sede dell’ateneo piacentino in occasione della Giornata mondiale dell’acqua istituita dall’Onu nel 1992 per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla risorsa idrica.

Il workshop intitolato “Riflessioni e idee tra climate change, sana alimentazione e cucina sostenibile” ha avuto come obiettivo quello di riflettere, da un lato, sull’uso consapevole dell’acqua e la necessità di adattare i territori alla nuova fase climatica che dimostra quanto repentinamente si passi dalla siccità al rischio alluvionale; dall’altro, il cibo, gli stili alimentari degli adolescenti e la tutela della salute e della sicurezza alimentare. Un programma ricco e alternato tra approfondimenti tenuti dai relatori e momenti di interazione con gli studenti sempre con l’idea di fare sistema in modo coinvolgente. La chef Isa Mazzocchi ha lanciato la challenge per una ricetta stellata e sostenibile: quella dell’uovo in camicia e ha inoltre sottolineato come sia sempre possibile non sprecare l’acqua dei cibi cucinati.

I relatori – Sono intervenuti il preside della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università Cattolica (sede di Piacenza) Marco Trevisan, il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi, il delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa di Piacenza Marco Bosini, il presidente Anga Piacenza (associazione che raggruppa i giovani di Confagricoltura) Corrado Peratici, la Chef Stellata Isa Mazzocchi (Ristorante “La Palta”), una rappresentanza di studenti della classe IV C di Scienze Applicate del Liceo Respighi, i docenti della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica Edoardo Fornari e Margherita dall’Asta, Laura Rossi in rappresentanza del Crea, Salvatore Gentile in rappresentanza di Anbi Emilia Romagna e l’educatore ambientale Lorenzo Bonazzi con un breve spettacolo teatrale.