Alla Cascina Gina di Caorso arrivano tulipani e narcisi, inaugurato il nuovo campo

Dopo il successo dello scorso anno, l’azienda Cascina Gina di Caorso (associata a Confagricoltura Piacenza) è tornata a colorare il suo terreno con l’inaugurazione del campo di tulipani e narcisi in compagnia della sindaca Roberta Battaglia, dell’assessora all’agricoltura Carla Trabucchi e del geometra Diego Ghidelli.

“Le miti temperature di questi giorni stanno trasformando il campo in un’esplosione di colori”- comunica soddisfatto Giuseppe Merli, che aggiunge – “Quest’anno proponiamo anche i narcisi e abbiamo ulteriormente ampliato le attività possibili tra i fiori tra cui yoga e i laboratori per i bambini.”

“È un’iniziativa apprezzata e vissuta sia dal paese qui vicino, che dai tanti che dalla città si trovano in una manciata di minuti all’interno di una fiaba”- sottolinea la sindaca di Caorso.

Soddisfazione espressa anche da parte di Confagricoltura Piacenza.

“Circondarsi di natura, di colori, vedere germogliare i fiori è un bisogno che i fratelli Merli hanno intercettato” – ha commentato Elena Gherardi.

“Siamo orgogliosi delle nostre imprese, sempre pronte a cogliere le opportunità e le possibilità di sviluppo aziendale che vengono dalle bellezze della natura, dalla multifunzionalità e anche dall’interazione simbiotica con l’ambiente” – ha poi aggiunto Enrica Cabrini.