A Ottone centro prelievi chiuso: esami casa per casa o con la navetta per Bobbio

Niente prelievi del sangue a Ottone. Almeno non come eravamo abituati.

Già una settimana fa il sindaco Federico Beccia aveva incontrato la direzione generale dell’Ausl, stabilendo una nuova traiettoria, confermata ieri da via Taverna, dove è stata annunciata “una gestione diversa del servizio, in una modalità più dinamica”, in risposta alla chiusura del centro prelievi.

Precisamente: “Per le persone più anziane, laddove si verifichino situazioni di particolare fragilità sanitaria e difficoltà di movimento, si valuterà di effettuare il prelievo a casa, attraverso un potenziamento del servizio Ausl di Assistenza domiciliare integrata. Per gli altri utenti, il Comune metterà a disposizione un servizio pubblico di trasporto per Bobbio”, spiega l’Ausl.

Aggiunge poi il primo cittadino, che è anche medico a Bobbio, Marsaglia, Ottone: “In questo modo i cittadini potranno svolgere non solo gli esami del sangue ma abbinare a questo anche altri servizi sanitari, per esempio in ospedale (radiografie, esami) o trovare risposte ad altre necessità. Il nostro obiettivo, rispetto a un servizio che non aveva numeri particolarmente rilevanti, è di essere più appropriati, più efficienti e completi”.

A MARSAGLIA

A Marsaglia, invece, il sindaco Renato Bertonazzi ha attivato un servizio di aiuto fino a quando non sarà riaperta la farmacia, chiusa da qualche giorno per malattia e punto di riferimento anche per consigli, primi test, monitoraggi, per tanti in paese e frazioni: “Il cittadino può prenotare i medicinali direttamente alle farmacie di Bobbio. Il Comune di Corte Brugnatella si farà carico di ritirarli e li consegnerà in municipio ai richiedenti”, sottolinea.

I numeri da contattare sono, per le farmacie di Bobbio, lo 0523.936781 (farmacia Garilli) e lo 0523.936281 (farmacia Reposi): “Per i farmaci a pagamento che richiedono ricetta medica, questa dovrà essere fornita in busta chiusa”, precisa ancora il primo cittadino. “Le richieste oltre ai dati anagrafici dovranno contenere anche il codice fiscale. Il personale comunale distribuirà i farmaci dal lunedì al venerdì in municipio dalle 17 alle 17.30”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ