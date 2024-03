Comunità energetiche in Val D’Arda: “Migliorare il futuro condividendo l’energia “

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), stanno muovendo i primi passi per costituirsi. Diversi infatti gli incontri che sono stati fatti di recente in Val D’Arda, per raccogliere le adesioni da parte dei cittadini, e al contempo, nuovi incentivi per l’installazione di impianti di energia rinnovabile sono in arrivo dall’Europa.

Mercoledì sera a Palazzo del Podestà di Castell’Arquato, un nuovo incontro per parlare di queste “comunità ideali” con tutte le carte in regola per diventare realtà; i promotori Fabio Salotti, Mauro Belforti e l’ingegner Giuseppe Ticchi, stanno distribuendo moduli per aderire a titolo volontario e senza costi, al progetto della Cer “Val Tolla”.

come funziona il progetto “val tolla”

Funziona così: c’è una cabina di riferimento che in questo caso si trova a Fiorenzuola, chiunque vive nei comuni nel raggio di questa cabina e possiede un contattore di energia elettrica, che sia cittadino, impresa o ente pubblico, può entrare a farne parte come consumatore di energia o come produttore. Entrando in questa comunità, si potrà condividere energia pulita autoprodotta all’interno della comunità stessa, risparmiando sui costi energetici e limitando le emissioni di Co2 nell’ambiente. Per entrare nella Cer, non è necessario modificare il contratto con il proprio attuale fornitore di energia, la comunità infatti, è un passo aggiuntivo, verso un futuro più attento al risparmio dell’energia.

Il gestore dei servizi energetici (Gse), che detta le regole operative per le Cer, ha infatti disposto che spetteranno 0,20 centesimi a Kw per i membri, da ripartire idealmente tra produttori e consumatori che hanno aderito alla comunità.

Inoltre, l’ultimo decreto Cer, ha stabilito per le comunità e i suoi membri che decideranno di installare un nuovo impianto fotovoltaico e sono residenti in un comune con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, potranno ottenere un contributo del 40% a fondo perduto, finanziato dal Pnrr.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ

un pensiero conclusivo

L’ingegner Ticchi, studioso e appassionato di quantistica ha concluso: “L’universo, più che di materia, è fatto di vuoto ovvero di energia e spirito. Nella società contemporanea, tendiamo ad essere monodirezionali, tendiamo a ricevere anziché a condividere energia; istituire la comunità energetica, vorrebbe dire tornare ad un principio comunitario per guardare in modo sapiente al futuro”.

Per richiedere il modulo di adesione alla Cer Val Tolla, è possibile contattare Fabio Salotti al numero 3441112292.

