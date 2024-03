Alta Val Nure, finanziamento di 15mila euro per comunità energetiche rinnovabili

Si inizia a parlare di comunità energetiche rinnovabili anche in Alta Val Nure dove l’Unione montana dei quattro Comuni (Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere) insieme a soggetti pubblici, privati e del terzo settore, ha ricevuto un finanziamento di 15mila euro per iniziare ad affrontare il tema attraverso un percorso partecipativo. Nella sala consiliare del Comune di Ponte dell’Olio è avvenuta la presentazione del progetto.

I 15mila euro ricevuti, l’intero ammontare richiesto, saranno investiti per un percorso partecipativo finalizzato a redigere un documento con una proposta di costituzione, se fattibile, di una comunità energetica dell’Alta Val Nure.

“Non si sta lavorando per costituire o meno una comunità energetica – spiegano gli amministratori comunali -, ma studiando il tema, per capire se questa può essere un’opportunità per il nostro territorio e soprattutto quali possano essere le migliori modalità per attuarla”.

Erano presenti i soggetti che hanno sottoscritto il progetto: il Comprensorio Alta Val Nure aps, la cooperativa sociale Magnifica Università di Val Nure, l’istituto comprensivo Val Nure, l’azienda agricola Modolo.

A livello pratico, nelle prossime settimane saranno avviati alcuni incontri rivolti ai tecnici dell’Unione e successivamente saranno programmati incontri nei comuni in cui si ragionerà di disponibilità a mettere in campo una comunità energetica, di ricadute sociali ed economiche del progetto.