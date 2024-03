Donati 5mila euro alla scuola media di Castell’Arquato, in arrivo i nuovi arredi

Un’importante donazione al Comune di Castell’Arquato è arrivata dall’associazione “La Goccia”. L’amministrazione locale ha deciso di investire la somma donata per acquistare nuovi arredi per la scuola media del paese. L’associazione ha donato complessivamente 3000 euro, ai quali si sono aggiunti altri 2000 euro dalle casse comunali.

“La somma complessiva – ha affermato l’assessora all’istruzione Luciana Toscanini – ci ha permesso di acquistare quattro armadi, scaffali aperti, un grande tavolo ovale scomponibile in due tavoli, dodici sedie ed una cassettiera”.

Il sindaco Giuseppe Bersani ha aggiunto: “Ringrazio l’associazione per il prezioso contributo che ci ha permesso di soddisfare nuovi bisogni della scuola in tempi rapidi, in caso contrario, avremmo infatti dovuto attendere di pianificare la spesa nel bilancio del prossimo anno, perché il capitolo di spese scolastiche di quest’anno, è stato esaurito con l’acquisto di tende parasole per la scuola elementare di Vigolo Marchese. Ringrazio inoltre l’associazione per l’attività che svolge nella promozione del territorio locale”.

La dirigente scolastica Simona Camisa, grata dell’attenzione che è stata riservata alla scuola, ha ringraziato il sindaco Giuseppe Bersani, l’assessora Luciana Toscanini e il presidente dell’associazione “La Goccia” Franco Ticchi.

Il presidente Franco Ticchi ha concluso: “Il 2023 è stato un anno faticoso ma ricco di soddisfazioni per l’associazione, le varie attività che abbiamo svolto, hanno consentito di effettuare interventi anche a favore del sociale e per la comunità arquatese”.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI