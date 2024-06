Elezioni a Castell’arquato: due i candidati sindaco, le interviste

4 « Nelle frazioni dimostrerei, con incontri sistematici, che il dialogo è costante e attento; eliminando così quel senso di distacco e abbandono che è proprio di chi vive una realtà lontana dal “Palazzo »

5 « Il mio luogo del cuore è dove il verde delle colline e le distese dei vigneti ti prende il cuore: la località “Cristo”, dove lo sguardo attraversa tutto il borgo. Lo slogan è: Castellarquato, una pagina della tua vita che ti conquista»

IVANO ROCCHETTA

1 «Per il nostro borgo è indispensabile ritrovare lo spirito di comunità. Per farlo, occorre favorire nuove sinergie con le associazioni di volontariato, creando eventi che possano valorizzare le peculiarità del territorio, e intensificare la collaborazione con enti di promozione turistica che facilitino l’accesso a bandi per il reperimento dei fondi necessari. Fondamentale anche la tutela del benessere dei cittadini elevando il livello dei servizi nella quotidianità!»

2 « Ritengo che aver inserito nella nostra squadra tanti giovani talentuosi sia il primo e fondamentale passo per avviare questa rivoluzione che dovrà essere sostenibile per un borgo tanto bello quanto fragile e che dovrà scommettere sulla sua “grande bellezza”: storia, cultura, agricoltura, paesaggio, enogastronomia e accoglienza. Questi sono i fiori all’occhiello e il volano economico per il futuro di Castellarquato»

3 «Castellarquato è un gioiello prezioso che già alla prima vista toglie il fiato per la sua bellezza. Qui si respira la vera storia millenaria partendo dal Piacenziano e arrivando alle perle medievali che rappresentano, nel loro skyline, l’immagine del borgo. Vivere Castellarquato significa: la gioia dei nostri occhi nel vedere una bellezza così disarmante, la delicatezza dei profumi della natura per il nostro olfatto, toccare con mano la storia scritta nelle pietre millenarie di arenaria, ascoltare il placido scorrere dell’Arda e il simpatico gracchiare delle taccole e alla fine gustare, per la gioia del palato, le prelibatezze della nostra tavola. Unico difetto? Un intenso traffico pesante e i costi molto elevati per preservare la fragilità del borgo»

4 «Per ciascuna frazione è indispensabile favorire una viabilità sicura, decorosa e fruibile. È fondamentale potenziare i servizi esistenti a Vigolo Marchese. Il mio desiderio è coinvolgere questi territori affinché si sentano più partecipi del valore storico e turistico del capoluogo con l’intento di fare di loro una bellissima cornice per uno splendido quadro!»

5 «Sono nato e vivo a San Lorenzo e porto nel cuore due luoghi che per me hanno un significato speciale: il bosco di Santa Franca e la vista che si gode dal sagrato della chiesa di San Lorenzo, che spazia dal Monte Rosa all’Altopiano di Asiago. Parodiando Giorgio Gaber in una canzone direi: “Vieni a Castellarquato che stai a fare in città? Se tu vuoi farti una vita devi venire proprio qua!”»