Temporali: allerta gialla nel Piacentino, vento e rischio frane in montagna

Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna. A mezzanotte del 30 marzo scatterà l’allerta gialla per temporali su tutto il territorio piacentino e per il rischio frane ed esondazione di torrenti nelle zone montane. In appennino sono previste anche raffiche di vento.

L’ALLERTA METEO

“Per la giornata di sabato 30 marzo – si legge nella nota – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili su settore centro-occidentale, dove saranno possibili occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (60-80 Km/h) da sud-ovest con possibili, rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica”.