Gioco di squadra per riqualificare il monumento ai caduti di Ponte dell’Olio

Grazie ad un gioco di squadra tra privati, associazione e amministrazione comunale è possibile dare nuova luce al monumento ai caduti che si trova ai giardini pubblici di via Veneto. La riqualificazione avverrà con la pulizia della struttura in travertino, effettuata da un artigiano locale che si è offerto di contribuire all’intervento, ma anche al gruppo alpini di Ponte dell’Olio che ripristineranno la fiammella al centro del monumento affinché possa tornare ad essere accesa come in passato.

Anche l’amministrazione farà la sua parte con la posa di due arbusti attualmente mancanti alla base del monumento. L’intervento rientra nel programma di cura e valorizzazione dei beni testimoniali storici del paese quali appunto il monumento ai caduti, il Fontanazzo, il rifacimento del dipinto ormai sbiadito dedicato agli alpini. Alcuni di questi luoghi sono stati anche illuminati con luce artistica per una ulteriore maggior valorizzazione.

L’ASSESSORE VALLA: CONTINUA LA CURA DEL PAESE

“Il recupero dei beni testimoniali, la cura del verde e dell’ambiente, l’abbellimento del paese (con arredo urbano, marciapiedi e strade) – osserva l’assessore comunale al patrimonio, Gabriele Valla – saranno il leit motiv dell’amministrazione Chiesa anche nel prossimo mandato, se sarà riconfermata”.

A breve partirà la piantumazione (per 12mila euro) di alcune zone del paese e l’indagine per verificare la stabilità delle piante. 25mila euro saranno poi dedicati alla sostituzione dei giochi ammalorati, intervento propedeutico all’intervento di 220mila euro, con finanziamento regionale, per il rinnovo totale dei giardini pubblici.