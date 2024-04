La polizia segue l’amante e arresta sul treno un 28enne ricercato

Un 28enne senegalese è stato arrestato dalla Squadra mobile della polizia di Piacenza a bordo di un treno che stava per partire dalla stazione cittadina.

L’ARRESTO DEL 28ENNE RICERCATO

L’uomo arrestato era accusato di aver commesso diversi furti e reati contro la persona a Piacenza e in altre province emiliane ed era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere spiccata nel mese di marzo. Da allora il senegalese aveva fatto perdere le proprie tracce.

Il 28enne non aveva mai fornito indicazione su dove realmente vivesse e fuggiva regolarmente alla vista delle forze dell’ordine.

Il punto debole, in base a quanto riferisce la polizia, erano le diverse relazioni sentimentali che intratteneva e che generavano crisi di gelosia e alterchi, a volte anche violenti, in pubblico. Inoltre, la maggioranza dei reati commessi nell’ultimo periodo era in concorso con una o più persone a lui legate da una relazione affettiva.

Gli investigatori hanno quindi scelto di pedinare una persona con la quale aveva una relazione sentimentale e l’hanno seguita fino ad arrivare in stazione. L’uomo ricercato è stato notato dagli agenti all’interno di un convoglio.

Grazie all’aiuto della polizia ferroviaria, il treno è stato fermato e il 28enne è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.