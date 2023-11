Finto carabiniere tenta di derubare una 93enne ma in casa trova la polizia: arrestato

L’ormai nota truffa telefonica del finto incidente non è andata a segno e l’autore è finito in manette. Un’anziana di 93 anni nella giornata di ieri ha ricevuto la chiamata da parte di una persona che si spacciava per la figlia. Con tono agitato, la donna le riferiva di aver avuto un grave incidente stradale e la implorava di aiutarla. Subito dopo un uomo che si spacciava come maresciallo dei carabinieri le ha detto che doveva consegnare al più presto soldi e gioielli come cauzione per evitare che la figlia finisse in carcere e che il materiale le sarebbe stato restituito il giorno successivo.

La donna si è spaventata e ha creduto a quanto le era stato riferito, ma proprio in quel momento è entrata in casa la figlia che ha contattato la polizia. Gli investigatori della Squadra mobile si sono precipitati a casa dell’anziana. Dopo pochi minuti si è presentato un uomo che si è qualificato come appartenente all’Arma dei carabinieri ed è stato prontamente arrestato dagli agenti.

Il malvivente condotto in carcere è un 25enne originario della Campania con precedenti per reati contro il patrimonio attuati anche mediante il metodo del finto poliziotto o carabiniere. Ulteriori indagini sono in corso. Nella giornata di ieri altri due tentativi di truffa simili sono stati sventati dalle potenziali vittime.