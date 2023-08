Farnesiana, nella notte furto sventato da Sicuritalia e carabinieri. Ladri in fuga

Tentato furto nella notte in un supermercato alla Farnesiana, a Piacenza. I malviventi hanno scardinato la porta di un’uscita d’emergenza dell’attività per accedere all’interno dei locali. Il tempestivo intervento delle guardie giurate di Sicuritalia non ha consentito ai ladri di rubare. Non risultano infatti ammanchi.

L’incursione è avvenuta dopo la mezzanotte. All’arrivo delle pattuglie di Sicuritalia e dei carabinieri i ladri si sono dati alla fuga. Durante la giornata verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso.