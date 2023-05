Vallera, ladro sfonda vetrata con la famiglia in casa. “Attimi di terrore”

La moglie con il figlioletto piccolo dormono in camera da letto, mentre lui è in salotto che guarda la tv con le cuffiette. Si addormenta e dimentica di inserire l’allarme. Alle dieci di sera, all’improvviso, sente un boato e il rumore di vetri in frantumi. Si sveglia e corre in cucina. Lì si trova faccia a faccia con un uomo che, con un grosso bastone, sta sfondando la vetrata che si affaccia sul giardino. E lo sta facendo con una violenza inaudita. Per far desistere il delinquente dal suo intento di entrare in casa accende la luce, urla e l’uomo, a quel punto, scappa. E’ questo il racconto terrificante fornito dal proprietario di una villetta a Vallera, alle porte di Piacenza. Il fatto si è consumato nella serata del 15 maggio. “Ho ancora i brividi se ripenso a ciò che è successo – ci spiega al telefono la vittima. Ho temuto soprattutto per la vita della mia compagna e di mio figlio”.

Dopo l’accaduto è caccia all’uomo e la famiglia che ha vissuto questa terribile esperienza avverte: “Invitiamo chi vive in zona a prestare attenzione”. Il ladro infatti si è dato alla fuga e starà organizzando un altro colpo. “Dopo che il malvivente è fuggito – racconta ancora il padrone di casa – abbiamo fatto scattare l’allarme per essere sicuri che si allontanasse definitivamente e abbiamo contattato la polizia che è intervenuta tempestivamente. Durante una perlustrazione in giardino ci siamo accorti che il ladro aveva scavalcato la rete dai campi agricoli e messo fuori uso due lampade per guadagnarsi il buio e agire indisturbato. Se mi fossi svegliato qualche minuto dopo, lo avrei trovato in salotto con un bastone e non so come sarebbe andata a finire per la mia famiglia”.