Vallera sotto assedio dei ladri: un furto in pieno giorno, un altro tentato la sera stessa

Tre uomini vestiti di nero e con i volti mascherati sono stati visti uscire di corsa da una villetta con sacchi scuri sulle spalle, salire a bordo di due auto che si sono allontanate a tutto gas.

È questa l’immagine che si sono trovati davanti alcuni abitanti di Vallera nel tardo pomeriggio di lunedì 9 settembre facendo ritorno a casa. È accaduto in via Buttafuoco intorno alle 17.30.

I ladri come è stato poi possibile apprendere, hanno agito in squadra, almeno tre, più i “pali” a bordo di auto ad attendere. I malviventi hanno scavalcato la cancellata di una villetta, scassinato porta finestra al piano rialzato e una volta all’interno hanno rovistato ovunque mettendo tutto a soqquadro: armadi, cassetti.

Qualcosa hanno infine trovato e l’hanno infilata in sacchi scuri con i quali sono stati poi visti uscire di corsa dalla villetta. I ladri sono balzati a bordo di un’Alfa Romeo nera e di una Fiat Panda grigia. I vicini hanno immediatamente chiamato il 113.

Non è stato possibile per il momento sapere l’ammontare del bottino e di che cosa i malfattori si sono impossessati, in quanto i padroni di casa al momento del colpo non erano in città. Uno dei ladri che era accanto alla Panda in attesa dei complici aveva anche salutato uno degli abitanti della via dove era in atto il colpo, probabilmente per dare meno nell’occhio e non suscitare sospetti.

I LADRI SONO TORNATI IN SERATA

I ladri, forse gli stessi o un’altra banda, hanno fatto ritorno a Vallera anche in serata prendendo di mira un’altra villetta, ma a quanto pare sono stati disturbati dal furioso abbaiare di un cane.

Anche per questo secondo episodio è accorsa una pattuglia della Volante, i cui agenti hanno avviato le prime ricerche dei fuggitivi. Indagini più approfondite sono in corso per capire se c’è un collegamento fra il furto e il tentato furto avvenuti lunedì a Vallera.

La polizia ha inoltre prelevato i filmati di videocamere a circuito chiuso.