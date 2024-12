Tentato furto in una ditta alla Veggioletta: tre donne inseguite e bloccate

Nella notte del 6 dicembre alle 2.20 circa, è scattato l’allarme in seguito a una tentata intrusione presso una ditta di materiale elettrico situata alla Veggioletta. In pochi minuti sono giunte sul posto tre pattuglie di Sicuritalia, che hanno prontamente messo in fuga i malintenzionati, impedendo il furto. Le forze di sicurezza hanno quindi avviato un inseguimento che ha portato al blocco di un’auto con a bordo tre donne che cercavano di allontanarsi.

Immediatamente intervenuti sul posto, gli agenti di polizia hanno proceduto ai rilievi del caso. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’efficace collaborazione tra Sicuritalia e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati predatori, a tutela delle aziende e delle abitazioni del territorio.