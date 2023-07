Piozzano, si fingono operai per tentare il colpo in una villa ma il piano fallisce

Tre uomini si sono finti operai e, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, hanno scardinato le inferriate di una villetta e provato ad entrare. Il fatto è accaduto in pieno giorno a Piozzano. Fortunatamente i vetri antisfondamento hanno tenuto, ma resta comunque la rabbia e l’amaro in bocca della proprietaria di casa che ora, oltre a dover riparare i danni, dovrà spendere altri soldi per implementare ulteriormente le misure di sicurezza attorno all’abitazione.

“Erano circa le quattro del pomeriggio – racconta la donna –. In casa non c’era nessuno. I miei vicini – aggiunge – hanno notato tre uomini con tute da operai che armeggiavano attorno alle finestre sul retro della casa”.

I tre erano in realtà ladri ben attrezzati che con piedi di porco hanno scardinato le inferriate di due finestre. Per fortuna i vetri antisfondamento hanno retto e i tre, dopo diverso tempo, hanno desistito.