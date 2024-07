Piozzano, problemi alla linea telefonica della farmacia: “Non possiamo fare ordini”

“Da sabato le mie linee telefoniche sono mute e se chiamo la Tim mi dicono che è tutto a posto”. Alessandra Bellinzoni, titolare dell’unica farmacia di Piozzano, è furiosa. Da sabato la rete telefonica che serve la farmacia è saltata.

“Sia il telefono fisso che quello mobile – dice – non funzionano. Non posso prenotare visite, non posso fare la distribuzione dei farmaci per conto dell’Ausl, non posso trasmettere gli ordini dei medicinali che servono al magazzino, non posso fare il servizio per le ricette dematerializzate e potrei andare avanti ad elencare ancora per molto”.

In buona sostanza la farmacia è ferma. “Devo mandare la via gente e stare qui dietro il bancone ad aspettare che la linea ritorni, mentre Tim dice che è tutto a posto”.