Prevenzione e divertimento: a San Gabriele di Piozzano la quinta Longevity Run

A San Gabriele di Piozzano tutti in fila per la prevenzione. Sono state a decine le persone, giovani adulti bambini, che ieri nella piccola frazione collinare di Piozzano hanno risposto all’invito a partecipare alla quinta edizione della Longevity Run.

La giornata promossa da Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e Università Cattolica del Sacro Cuore, tutta dedicata alla prevenzione, allo sport e ai corretti stili di vita. Nel Villaggio della salute il personale del Policlinico ha valutato parametri e stili di vita di decine di persone che si sono sottoposte ad un semplice ma utilissimo screening, sotto la supervisione di Francesco Landi, ordinario di Medicina interna all’Università Cattolica e Direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento Ortopediche e Reumatologiche del Policlinico Gemelli. La Longevity ha ospitato anche marciatori, appassionati di group cycling, yoga. Il tutto per promuovere un solo messaggio e cioè che la salute si cura facendo un po’ di sport e stando attenti ai propri comportamenti.