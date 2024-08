Biblioteca di Piozzano allagata a luglio, i libri trasferiti nelle elementari

I libri della biblioteca di Piozzano stanno per essere trasferiti al piano terra dell’ex scuola elementare. Non sarà un trasloco definitivo ma consentirà di mettere al riparo i volumi che a luglio erano stati in parte danneggiati da una bomba d’acqua.

“I libri – annuncia la vice sindaca Antonella Lascani – verranno sistemati in cassette, trasportati e depositati nell’atrio dell’ex scuola e lì resteranno all’asciutto e al sicuro fino a che non troveremo una soluzione per il tetto della biblioteca. per cui abbiamo chiesto una perizia”. Il riferimento è cioè all’intervento necessario a porre rimedio, una volta per tutte, alle infiltrazioni di acqua dal tetto della biblioteca comunale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’