Piozzano, la biblioteca potrebbe traslocare nell’ex scuola elementare

L’ex scuola elementare potrebbe diventare la nuova “casa” della biblioteca comunale di Piozzano.

Sarebbe questa una soluzione percorribile dopo che una bomba d’acqua lo scorso mese di luglio ha allagato i precedenti locali, rovinando parecchi libri.

“In un recente incontro con il sindaco – dice la presidente dell’associazione Rio Canto Raffaella Brignoli – ci è stato comunicato che sono in corso le valutazioni per capire se sia possibile trasferire la biblioteca al piano terra dell’ex scuola, in locali ampi e accessibili a tutti, riscaldati e luminosi”.