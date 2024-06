Elezioni comunali a Piozzano, tre candidati sindaco per 523 elettori

A Piozzano gli aspiranti candidati sono tre. A riprova di quanto nei piccoli comuni la competizione e la voglia di mettersi in gioco sia pari, se non addirittura superiore, a comuni di dimensioni ben maggiori, nel comune dell’alta Val Luretta i 523 elettori non hanno che l’imbarazzo della scelta. A sfidarsi sono scesi in campo una donna, Antonella Bollati, e due uomini: Robertino Barocelli e Carlo Brigati. Tutti hanno in comune la passione per un territorio, la Val Luretta, che giurano di voler salvaguardare e valorizzare. Solo uno però potrà raccogliere il testimone dopo dieci anni di guida targata Lorenzo Burgazzoli, il sindaco “tuttofare”. La sfida non è quindi delle più semplici e l’esito non sarà per nulla scontato.

LE DOMANDE AI CANDIDATI

1 Candidato, Piozzano deve fare i conti con la fragilità del suo territorio, soggetto a dissesto idrogeologico. Se eletto, che intervento farà per porvi rimedio?

2 Antenne sì o antenne no? Se eletto o eletta che posizione prenderà in caso di richieste di posizionamento di nuovi impianti di telefonia?

3 Cosa si può fare per incentivare una famiglia con bambini che vanno a scuola, e magari con in casa un anziano non autosufficiente, a restare a vivere a Piozzano?

4 C’è un suo luogo del cuore a cui è particolarmente legato? A quale ricordo associa questa località?

5 In un piccolo centro la presenza delle associazioni è fondamentale. C’è una proposta concreta che intende realizzare al riguardo?

CARLO BRIGATI

1 «Non si può risolvere un problema così complesso con un singolo intervento. È indispensabile fare un patto, avere una complicità virtuosa con i proprietari dei terreni, gli imprenditori agricoli locali: sono loro le figure chiave, custodi e sentinelle del territorio. Solo con il contatto e con la pianificazione capillare del territorio si potranno prevenire i dissesti idrogeologici». 2 « Anche il nostro comune è gravato dalla mancanza di una rete telefonica omogenea; ad oggi siamo ancora in balia di interventi a spot. I tralicci sono una di queste pseudo soluzioni, pertanto non mi sento di negarne a priori la fattibilità come soluzione temporanea, ma la scelta della realizzazione e del posizionamento sarà tassativamente in mano ai cittadini in un confronto inclusivo ed una decisione trasparente e democratica». 3 « Benessere è anche salubrità del luogo in cui si vive, una comunità con sensibilità verso bambini, anziani, ambiente e cultura. Manterremo vigili e attivi i servizi sociali già ben efficienti, implementeremo ambulatori specialistici e servizi di telemedicina. Per gli studenti, assicureremo un servizio di trasporto comunale più performante e soprattutto per coloro che ricorrono al trasporto pubblico, saranno previsti sgravi sul costo dell’abbonamento».