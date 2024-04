Cade in monopattino, giovane traportata all’ospedale dall’elisoccorso

Sono serie le condizioni di una ragazza che nel pomeriggio di venerdì 5 aprile è caduta in monopattino e ha battuto la testa. E’ successo a Castel San Giovanni. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, non si esclude che la giovane possa essere stata urtata da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la giovane è stata trasportata all’ospedale di Parma dall’eliambulanza.