La montagna piacentina protagonista a “Nel mirino”: le ricette anti-spopolamento

Abbandonata, da recuperare, senza servizi, ma anche nuovamente attrattiva dopo la pandemia: è la montagna, quella del nostro Appennino, sulla quale si concentra questa sera “Nel mirino”, a partire dalle 21 su Telelibertà.

Infrastrutture, spopolamento e criticità

Quali criticità si trova ad affrontare chi amministra i paesi di montagna? Come contrastare lo spopolamento? Come rendere nuovamente attrattivo vivere ad alta quota? Qual è la situazione delle infrastrutture? Sono soltanto alcune delle domande sulle quali si confronteranno gli ospiti della conduttrice Nicoletta Bracchi e del giornalista Thomas Trenchi allo Spazio Rotative. A intervenire saranno Elisa Malacalza, vice caposervizio della redazione provincia di Libertà, l’architetto del Politecnico Federico Di Cosimo, che oltre ad occuparsi di riqualificazione delle aree montane si definisce “montanaro di nascita” in quanto nato a Villetta Barrea, piccolo paese dell’Appennino abruzzese, e si ascolteranno anche le voci di Carlotta Oppizzi, sindaca di Ferriere, e di Maria Teresa Andena, dirigente scolastica dell’Istituto Alta Val Trebbia.

Scuola e sanità

Durante la trasmissione il focus sarà posto in modo particolare sulla sanità e sulla scuola, inoltre si cercherà di abbattere qualche stereotipo, come quello che vorrebbe il recupero delle zone di montagna facendone dei luoghi da cartolina, e si approfondirà il tema riguardante la difficoltà di coinvolgere professionisti affinché lavorino in paesi lontani dai grandi centri. Nel corso della puntata verranno anche indicati alcuni progetti che hanno la finalità di invertire il trend che attualmente vede i paesi di montagna sempre più spopolati.