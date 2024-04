Malore in strada a pochi passi da casa, 76enne muore a Rottofreno

Muore in strada a pochi passi da casa. Un uomo di 76 è stato colpito da malore a Rottofreno in via Castello Chiapponi, nel tardo pomeriggio di domenica 7 aprile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di soccorrerlo. Intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Piacenza.