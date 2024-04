Con “Vivicittà” podismo e benessere al parco della Galleana di Piacenza

Movimento per il proprio benessere, condivisione di passioni, pace. Su tutti questi valori si fonda “Vivicittà“, in programma per il prossimo 14 di aprile al parco della Galleana. La manifestazione podistica internazionale che si svolge dal 1984 per promuovere movimenti sostenibili in contemporanea in una quarantina di città italiane compie dunque i suoi primi 40 anni di vita e torna anche a Piacenza.

IL PROGRAMMA

L’organizzazione è a cura di Uisp, Italpose e Atletica Piacenza che hanno pensato a un percorso suggestivo e immerso nel verde: partenza fissata alle ore 9.30 per tutte le corse, ci sarà la possibilità di scegliere tra diversi percorsi dalle camminate ludico motorie sulle distanze dei 2,5, 5 e 10 chilometri e la gara podistica competitiva di 10 chilometri. Attesi già 40 partecipanti alla competitiva, tra i quali nomi noti del podismo locale come Giovanni Tuzzi, Giacomo Marchesi e Claudio Tanzi: i “big” partiranno nel parco della Galleana per due giri all’interno della zona verde, poi si dirigeranno verso via Gramsci, via Tansini, strada Malchioda e via de Longe per immergersi nel parco di Montecucco e fare ritorno al parco della Galleana per le premiazioni previste per le 11.

Preiscrizioni aperte fino al giorno della gara (alle camminate ci si iscrive direttamente in loco prima della partenza), occorre inviare i propri dati (nome, cognome, data di nascita, società, ente, numero di tessera e recapito telefonico) all’indirizzo e-mail [email protected] o a [email protected] (per informazioni si può contattare lo 0523/716253 o il 3332927875).